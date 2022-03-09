Месси – единственный нападающий «ПСЖ», на котором «Реал» не фолил в ответном матче

Игроки «Реала» ни разу не сфолили на Лионеле Месси в матче Лиги чемпионов. Месси – единственный нападающий «ПСЖ», на котором футболисты мадридской команды ни разу не нарушили правила за весь матч.

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