Депутат Чаплин рассказал, как учитывается в пенсии советский стаж

Сегодня пенсионная система России претерпевает значительные изменения, направленные на обеспечение достойной старости каждого работающего гражданина, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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