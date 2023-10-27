В Барнауле разработают план по устранению мест концентрации ДТП

Вопрос создания необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения остается на особом контроле Власти Барнаула обсудили безопасность движения на дорогах с целью повышения уровня безопасности, сообщает мэрия.
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