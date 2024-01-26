Укусившую ребенка россиянку отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу женщину, напавшую на несовершеннолетнего. 22 января Татьяна Подунай в состоянии алкогольного опьянения угрожала расправиться с ребенком сожителя, затем напала на него, не менее двух раз сдавила его шею руками и укусила в висок.
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