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Конгрессвумен Грин: В случае победы Трампа США установят мир на Украине

Конгрессвумен Грин: В случае победы Трампа США установят мир на Украине

В случае успеха на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Вашингтон сможет установить мир между Россией и Украиной.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это, что глупость или идиотизм? Какой мир между Россией и УкРуиной установит Трамп? Бред сивой кобылы в лунную ночь. Даже если Трампа изберут президентом США, то от него вряд ли что то будет зависеть в принципе. США управляют реальные правители, а не ряженые под названием &quot;президент&quot;! Что сейчас Жора Бидон США управляет? Да ну на хер!!! Как этот маразматик старпер, который на ровном месте спотыкается, разговаривает с привидениями при посторонних, здоровается с духами предков может чем то или кем то управлять? Так же и Трамп. Он базарит, что с нашим Президентом Путиным он в хороших отношениях, а при Трампе санкций против РФ было введено хрен посчитаешь сразу! Хороший кореш, базара нет! США это изначально бандитская страна и основу ее закладывали бандиты и разбойники, Трамп яркий представитель и тех и других. С ним надо базарить по понятиям, дипломатия ему не доступна в принципе, правила и законы он принимает только те, которые существуют в криминальной среде, он их искренне считает основополагающими. И какой мир этот Трамп может предполагать между Россией и УкРуиной? Только воровской и только устраивающий его лично.
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