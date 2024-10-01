Встречу с трудовым коллективом больницы провели общественники и представители ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области

Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник юстиции Сергей Арефьев и председатель Общественного совета при ГУ Вадим Гребенщиков провели встречу с работниками нижегородской областной больницы им.