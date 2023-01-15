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Кадеты из Бурятии посетили исторический комплекс Партизанская деревня и самый большой музей Боевой славы объединения ВВО

Кадеты из Бурятии посетили исторический комплекс Партизанская деревня и самый большой музей Боевой славы объединения ВВО

Ребятам была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров/ .

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