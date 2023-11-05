От заката до рассвета: как звезды увлеклись осознанным шопингом

Наступила эпоха, когда богатые и знаменитые все чаще поражают не своими умопомрачительными тратами,. Энн Хэтауэй одно из любимых платьев, в котором она регулярно появляется на телевидении, приобрела за 15 долларов на блошином рынке MediaPunch/face to face/globallookpress.