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От заката до рассвета: как звезды увлеклись осознанным шопингом

От заката до рассвета: как звезды увлеклись осознанным шопингом

Наступила эпоха, когда богатые и знаменитые все чаще поражают не своими умопомрачительными тратами,. Энн Хэтауэй одно из любимых платьев, в котором она регулярно появляется на телевидении, приобрела за 15 долларов на блошином рынке MediaPunch/face to face/globallookpress.

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