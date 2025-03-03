Саудовская Аравия изменила проект плавучего города-порта Оксагон

Рендер плавучего города-порта Оксагон / © NEOM Теперь порт будет выступать не только в качестве центрального узла для отправки и получения грузов, но и как передовой мировой производственный и информационно-технологический центр.
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