МО Южной Кореи: КНДР может провести ядерные испытания перед выборами в США

Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын развертывает новые боеголовки, способные нанести удар по Вашингтону и его союзникам в Азии, передает TIME.