Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    Тарасову Пугачёва с потрохами купила подаренной шубой, да и года видимо дают о себе знать, защищает бедных несчастных...Тарасова раскрити...
  • Иван Иванов
    Граждане России появились разного сорта.Или граждан сортировать или законы под каждую категорию писать...В Госдуме предлож...
  • Дмитрий Шершов
    только по приговору народного судаАктриса Долина пр...

МО Южной Кореи: КНДР может провести ядерные испытания перед выборами в США

МО Южной Кореи: КНДР может провести ядерные испытания перед выборами в США

Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын развертывает новые боеголовки, способные нанести удар по Вашингтону и его союзникам в Азии, передает TIME.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх