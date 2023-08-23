Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тардиф о дисквалификации Федотова с 1 сентября: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело»

На 1 сентября намечен матч между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.  ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх