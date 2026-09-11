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Царьград

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Новый русский кроссовер или китайский клон: первые впечатления

Новый русский кроссовер или китайский клон: первые впечатления

История развития Горьковского автозавода идет по спирали: первые автомобили были лицензионными Ford-A, а современные Волги основаны на Geely с инженерными решениями от Volvo.

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