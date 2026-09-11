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Российским фигуристам выпал шанс выступить на международном Гран-при в Финляндии

В парном катании на этапе Гран-при ISU в Финляндии освободилось место после снятия французов Луизы Эрхард и Маттиса Пеллегриса, и первыми запасными стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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