Российским фигуристам выпал шанс выступить на международном Гран-при в Финляндии

В парном катании на этапе Гран-при ISU в Финляндии освободилось место после снятия французов Луизы Эрхард и Маттиса Пеллегриса, и первыми запасными стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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