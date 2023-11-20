В свердловском городе родители учеников вышли на митинг из-за ремонта школы

Детей планируют временно перевести в другое учебное заведение, но не обещают постоянного трансфераВ городе Талица Свердловской области в минувшее воскресенье, 19 ноября, родители школьников вышли на митинг протеста.
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