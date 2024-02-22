В Хабаровске движение в поддержку Фургала признали экстремистским

Хабаровский суд признал движение «Я/МЫ Сергей Фургал», основанное в поддержку осужденного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, экстремистской организацией, сообщает 22 февраля региональная прокуратура.
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