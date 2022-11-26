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В Минобороны России сообщили, что с начала СВО сотни морпехов получили награды

В Минобороны России сообщили, что с начала СВО сотни морпехов получили награды

С начала специальной военной операции сотни матросов и офицеров подразделений морской пехоты получили государственные награды, в том числе высшую - звание "Героя Российской Федерации", сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

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