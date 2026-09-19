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Дмитрий Медведев призвал отвечать языком военного сдерживания на новые санкции США

Дмитрий Медведев призвал отвечать языком военного сдерживания на новые санкции США

США слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и надо отвечать на такие шаги, как новый американский закон об ужесточении санкций против России.

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