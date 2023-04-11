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Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики

Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики

Владимиру Путину сегодня пришлось напоминать правительству об элементарных законах экономики. На совещании президент обратил внимание на затоваривание рынка недвижимости: застройщики возвели столько жилья, что продать его быстро не получается.

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