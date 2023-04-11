Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики

Владимиру Путину сегодня пришлось напоминать правительству об элементарных законах экономики. На совещании президент обратил внимание на затоваривание рынка недвижимости: застройщики возвели столько жилья, что продать его быстро не получается.
Владимиру Путину сегодня пришлось напоминать правительству об элементарных законах экономики. На совещании президент обратил внимание на затоваривание рынка недвижимости: застройщики возвели столько жилья, что продать его быстро не получается.
Свежие комментарии