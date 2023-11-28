Глава МИД КНР выразил соболезнования министру иностранных дел Доминиканской Республики в связи с разрушительными ливнями

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И 22 ноября направил министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными внезапными ливнями в этой стране.
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