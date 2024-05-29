Омега-3 жирные кислоты снижают уровень агрессии у человека, сообщает нейрокриминолог

Испытуемые в среднем проявили снижение уровня агрессии на 30%.Недавние исследования, проведенные нейрокриминологом из Пенсильванского университета, подтвердили, что омега-3 жирные кислоты помимо своей полезности для сердечно-сосудистой системы, играют важную роль в функционировании мозга, способствуя снижению уровня агрессивного поведения у человека.