Птичий грипп должен распространяться свободно — глава минздрава США

«Безумный» план приведет к «невообразимому количеству смертей домашней птицы», поскольку птичий грипп поражает «каждый орган» птиц, что приводит к быстрому и полному уничтожению всей популяции, считает ветеринар-птицевод Росио Креспо из университета штата Северная Каролина, 21 марта сообщило издание Gefluegel news.
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