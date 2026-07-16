Сводки СВО, 16 июля, главное: По Киеву нанесен сокрушительный удар, Орехов взят в беспилотную блокаду

1603-й день спецоперации. Из-а ухудшения ситуации для ВСУ на фронте главой украинского Минобороны скорее всего назначат Буданова Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В ночь на 16 июля года ВС РФ нанесли удар возмездия по военным и инфраструктурным объектам Киева.
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