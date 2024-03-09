В России отреагировали на массовую атаку дронов

Сенатор Джабаров предложил сместить границу Украины из-за массовой атаки дронов Смещение границы Украины поможет России избежать новых ударов дронов по регионам страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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