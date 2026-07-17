«Герани» превращают украинский морской коридор из Большой Одессы в полный тупик

В ночь на 17 июля продолжилось нанесение ударов по портам Одесса и Черноморск. В частности, в первом прилетело в два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также по складу с боеприпасами.