Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Герани» превращают украинский морской коридор из Большой Одессы в полный тупик

«Герани» превращают украинский морской коридор из Большой Одессы в полный тупик

В ночь на 17 июля продолжилось нанесение ударов по портам Одесса и Черноморск. В частности, в первом прилетело в два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также по складу с боеприпасами.

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