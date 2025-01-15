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Белый дом: сделка Израиля может не быть гладкой, но шансы на успех велики

Белый дом: сделка Израиля может не быть гладкой, но шансы на успех велики

Белый дом объявил, что реализация соглашения между Израилем и палестинской стороной может столкнуться с трудностями, но США надеются на его успех.

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