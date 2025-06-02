Россия накапливает "Орешник". Готовится небывалый удар. Вопрос - куда бить будем?

Противник в преддверии переговоров в Стамбуле пытался сделать всё, чтобы Москвы отказалась разговаривать с террористами, устроивших атаки на железную дорогу в приграничных областях, из-за чего погибли гражданские, а также на стратегическую авиацию России – часть нашей ядерной триады.