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Шашлык Сталина: маринад, который делал мясо невероятно нежным, а шашлык неотразимым

Шашлык Сталина: маринад, который делал мясо невероятно нежным, а шашлык неотразимым

Шашлык Сталина: маринад, который делал мясо невероятно нежным, а шашлык неотразимым Ольга БезродняяИосиф Виссарионович Сталин, знаменитый советский политик, прославился не только своей политической деятельностью, но и определенными предпочтениями в еде.

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