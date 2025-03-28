Шашлык Сталина: маринад, который делал мясо невероятно нежным, а шашлык неотразимым Ольга БезродняяИосиф Виссарионович Сталин, знаменитый советский политик, прославился не только своей политической деятельностью, но и определенными предпочтениями в еде.
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