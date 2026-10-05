Минфин купит валюты и золота на 279,4 млрд рублей в октябре

Минфин в период с 7 октября по 6 ноября 2026 года планирует купить валюты и золота на 279,42 млрд рублей (месяцем ранее план составлял 55,6 млрд рублей), следует из сообщения министерства.
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