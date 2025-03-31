C апреля в России ️вступают в силу новые поправки в ПДД

Российских водителей ждут несколько важных изменений, сообщает «Газета.ru».В стране введут новые штрафы для иностранных граждан, которые уже больше года имеют вид на жительство или гражданство, но всё ещё пользуются водительскими удостоверениями зарубежного образца.
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