Ученые: Зеркальная Вселенная, в которой время течет вспять, может существовать

Недавнее исследование международной группы физиков-теоретиков придает достоверность концепции «антивселенной» — теории, которая также может помочь объяснить существование темной материи, загадочного вещества, заполняющего нашу Вселенную.
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