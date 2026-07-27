Витает в воздухе: персональный парфюм от ИИ в самом красивом музее ароматов в мире с отелем Rosewood Guangzhou

Роскошь ультралюкс отеля Rosewood Guangzhou, занимающего верхние этажи финансового центра CTF, складывается из множества деталей: локации в самом сердце городской жизни, интерьеров от легендарного канадского дизайн-бюро Yabu Pushelberg и уникальных предметов искусства.
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