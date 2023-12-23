Книги экстремиста Акунина изымают: вскрылась бурная деятельность писателя в России, несмотря на бегство в Лондон

АС

Анатолий Страшко

Чтобы отличить гения от "геника" в гуманитарной сфере достаточно просмотреть библиографию субъекта. Для примера предлагаю любознательному читателю просмотреть библиографию то ли гения, то ли "геника" Фоменко Анатолия Тимофеевича , создателя "Новой хронологии". Потом суммировать всё, якобы им написанное, и разделить на число прожитых дней. Удивитесь! Он с колыбели, да что там с колыбели, с утробы матери до сегодняшнего дня должен был строчить и строчить. А потом посмотрите на его должности. И всё станет ясно - кто это всё настрочил. А помните как сокращался длинный перечень званий у его напарника Носенко. С длиннющего перечня до скромного к. т.н. , то есть кандидат технически наук. А посмотрите на тиражи "Новой хронологии". И Фоменко и Носенко - люди с Южной России. Проходимцев там повышенная концентрация. Это я просто напоминаю читателю. Можно и Толстого библиографию сравнить с библиографией грузинского еврея Акунина. И подумать спокойно. Кстати, это правило и в сфере технических наук имеет место. Сравните библиографию , например Эйнштейна или Ньютона с библиографией того же Фоменко. Первые двое проиграют второму.