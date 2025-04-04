Подмосковные полицейские оформили разрешения на временное проживание трём гражданам европейских стран

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области на площадке филиала ФГУП «ПВС» МВД России в торжественной обстановке оформили разрешения на временное проживание в России трём гражданам европейских стран.
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