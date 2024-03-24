Главы Apple, SK hynix и Micron выразили готовность продолжить развитие своего бизнеса в КитаеЗавтра в китайской столице начнёт работу Форум по развитию Китая, который в этом году посетит представительная делегация зарубежных бизнесменов.
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