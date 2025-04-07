Крупнейший поставщик авиакомпонентов в США объявил форс-мажор по поставкам

Крупный поставщик аэрокосмических компонентов в США, компания Howmet Aerospace, проинформировала клиентов о том, что может приостановить поставки поддавлением пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, 6 апреля сообщает Reuters.
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