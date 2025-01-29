В желудке у растерзанного неизвестным животным тигра нашли украшения его последней жертвы

В Индии тигра-людоеда нашли растерзанным неизвестным животным. Об этом сообщает Times of India. В пятницу, 24 января, рядом с деревней Панчараколли, штат Керала, тигр напал на женщину по имени Радха, которая собирала урожай на кофейной плантации.
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