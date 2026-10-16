Биткоин 16 октября снова протестировал отметку $80 тыс. и ненадолго опустился ниже. Однако покупатели быстро вернули котировки к $82 тыс.
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