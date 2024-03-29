Кого ждет романтика в апреле 2024 года согласно любовному гороскопу Алёна ЮрьеваВ апреле текущего года, когда природа просыпается от зимнего сна, в любовной сфере многих представителей знаков зодиака будут ощущаться необычные вибрации.