Герпесвирус Подготовлено с помощью Алисы AI Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ, EBV, HHV-4) — представитель семейства герпесвирусов, ДНК-содержащий вирус, который после первичного заражения остаётся в организме человека пожизненно, чаще всего в латентной (скрытой) форме.
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