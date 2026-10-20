Герпесвирус Подготовлено с помощью Алисы AI Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ, EBV, HHV-4) — представитель семейства герпесвирусов, ДНК-содержащий вирус, который после первичного заражения остаётся в организме человека пожизненно, чаще всего в латентной (скрытой) форме.