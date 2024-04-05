Карты «МИР» и наши милые союзники по ЕАЭС

Юрий Ильинов

«Угроза всему человечеству»: генерал рассказал правду про НАТО Генерал Гурулев: в 2014 мы были готовы победить Украину, но не НАТО Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев объяснил, почему в 2014 году Россия не могла полноценно помочь Донбассу и покончить с ВСУ, а также прокомментировал сегодняшнее противостояние РФ и НАТО. «Тогда мы были готовы победить Украину, но мы не были готовы к войне с НАТО. Ведь в современной войне надо воевать современным оружием, а у нас к тому времени еще не было высокоточного оружия в нужном количестве, в котором оно было необходимо, не было гиперзвука, тогда еще были проблемы с нашим ядерным щитом. Помните ракету „Булава“, которую все никак не могли никак запустить», объясняет генерал. Гурулев признает, что если бы тогда НАТО вмешалось, то России бы пришлось не сладко. «Да и уровень промышленного производства на тот момент нам не позволял обеспечить ту группировку, которая для этого была необходима. А сейчас, когда в НАТО увидели, что Россия не просто поднимается на ноги, а становится все крепче, то они все это [военный конфликт на Украине] и спровоцировали. Мы сегодня много говорим про Украину, но прекрасно понимаем, что дело, по сути, не в Украине. И сегодняшняя война на Ближнем Востоке, это тоже в компетенции НАТО. Альянс сегодня пытаются расширить за рамки евроатлантического союза и на Юго-восточную и Восточную Азию. Они пытаются втянуть в программу НАТО и Японию, и Южную Корею. Мы прекрасно понимаем, что сегодня альянс начинает угрожать вообще всему человечеству, в том числе и тем странам, с которыми у России есть добрососедские отношения», продолжает Гурулев. По словам генерала, все это глобальная битва за ресурсы. Он напомнил, как в 2007 году президент РФ Владимир Путин сказал НАТО в Мюнхене, что Россия имеет свой суверенитет и свои интересы. «Мы тут же опять для них [НАТО] стали врагом», вспоминает Гурулев. Генерал также вспомнил, как уже тогда в НАТО звучали высказывания о том, что не может одна Россия обладать такими огромными богатствами и ресурсами. В завершении он подчеркнул, что не стоит заблуждаться и думать, что когда в Белый дом придет Дональд Трамп, то он якобы распустит НАТО. «Да никто и никого не разгонит. Все эти разговоры — это просто информационная шумиха, которая отвлекает от каких-то других более важных проблем», заключил Андрей Гурулев.