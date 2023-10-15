Экс-тренер "Локомотива" Семин: сборная России не обязана обыгрывать Кению

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении, заявив, что подопечные Валерия Карпина не обязаны побеждать, передает "Спорт-Экспресс".
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