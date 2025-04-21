Депутаты Городской Думы поздравляют калужан с Днём местного самоуправления

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём местного самоуправления! Это праздник тех, кто добросовестно трудится для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее, тех, кто использует свои опыт, знания и силы для дальнейшего развития нашего города, повышения качества жизни калужан.