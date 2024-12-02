«Мотивация вермахта не выражена»: в бундесвере признали неготовность к войне с русскими

То, что не готовы к бессмысленной и самоубийственной войне - это просто прекрасно. Дай бог вам (и нам) и дальше не быть готовыми к этой войне никогда.

Гарибян Сусанна

Разум возобладал и это замечательно. Но нам нужно не радоваться, а понимать, что Германия была и остаётся врагом, который будет копить силы для нападения в будущем. Поэтому мы не должны помогать в развитии её экономики и предоставлять ресурсы для подготовки армии. Результат будет тот же, что и в 1941 году и сомнений в этом нет. Границы России должны быть перекрыты и защищены. Ресурсов у нас много, но все ресурсы не бесконечны, побережём для себя. А торговать можно своими товарами и продуктами на которые всегда есть и будет спрос.