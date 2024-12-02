Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мотивация вермахта не выражена»: в бундесвере признали неготовность к войне с русскими

«Мотивация вермахта не выражена»: в бундесвере признали неготовность к войне с русскими

Германии стоит быть более осторожной в своей военной риторике, потому что на восстановление боеспособности бундесвера нужны годы.

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Комментарии
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Daddy Bo
То, что не готовы к бессмысленной и самоубийственной войне - это просто прекрасно. Дай бог вам (и нам) и дальше не быть готовыми к этой войне никогда.
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21 час.
Гарибян Сусанна
Разум возобладал и это замечательно. Но нам нужно не  радоваться, а понимать, что Германия была и остаётся врагом, который будет копить силы  для нападения в будущем. Поэтому мы не должны помогать  в развитии её экономики и предоставлять  ресурсы для подготовки армии. Результат будет тот же, что и в 1941 году и сомнений в этом нет. Границы России должны быть перекрыты и защищены.  Ресурсов у нас много, но все ресурсы не бесконечны, побережём для себя. А торговать можно своими товарами и продуктами на которые всегда есть и будет спрос.
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21 час.

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