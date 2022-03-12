Леброн Джеймс смерил взглядом девушку Кайла Кузмы после данка

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал главным действующим лицом матча с «Уизардс» (122:109). Джеймс записал на свой счет 50 очков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх