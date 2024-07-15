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Царьград

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Жительницу Екатеринбурга чуть не выгнали из самолета, следовавшего в Екатеринбург

Жительницу Екатеринбурга чуть не выгнали из самолета, следовавшего в Екатеринбург

Экипаж авиакомпании Nordwind принял маму с младенцем на руках за дебоширов.Жительницу Екатеринбурга, которая летела из Махачкалы в Екатеринбург чуть было не выгнали из самолета с 10-месячной малышкой на руках.

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