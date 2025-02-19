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Царьград

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Госдоход: арестованы активы "Баядера групп" на сумму свыше 9 млрд рублей

Госдоход: арестованы активы "Баядера групп" на сумму свыше 9 млрд рублей

Великоустюгский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов "Баядера групп", включая Великоустюгский ликеро-водочный завод.

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