«Орбанизация» Европы: поведение венгерского премьера вызывает тревогу в Брюсселе

Не перестаю восхищаться лидером Венгрии Виктором Михаем Орбаном, который достойно держался на 3-м форуме по международному сотрудничеству «Один пояс и один путь», чем вызвал на Западе переполох и нешуточную панику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии