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«Орбанизация» Европы: поведение венгерского премьера вызывает тревогу в Брюсселе

«Орбанизация» Европы: поведение венгерского премьера вызывает тревогу в Брюсселе

Не перестаю восхищаться лидером Венгрии Виктором Михаем Орбаном, который достойно держался на 3-м форуме по международному сотрудничеству «Один пояс и один путь», чем вызвал на Западе переполох и нешуточную панику.

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