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Новости Тамбова

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В Тамбове состоялся межрегиональный турнир по футболу

В Тамбове состоялся межрегиональный турнир по футболу

На стадионе "Локомотив" областного центра прошёл межрегиональный турнир по футболу. На поле встретились представители Тамбовской и Рязанской областей – участники IV Межрегионального муниципального форума (16+).

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