В Тамбове состоялся межрегиональный турнир по футболу

На стадионе "Локомотив" областного центра прошёл межрегиональный турнир по футболу. На поле встретились представители Тамбовской и Рязанской областей – участники IV Межрегионального муниципального форума (16+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии