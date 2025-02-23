Политика как он...
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Политика как она есть

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Школа в Китае решила ввести телесные наказания для учеников

Школа в Китае решила ввести телесные наказания для учеников

Частная школа на юге Китая оказалась в центре скандала после того, как разослала на подпись родителям учеников правила, в которых разрешается применение к их детям телесных наказаний в виде ударов по ладоням или многочасового стояния.

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