Евреи ему отказали, а арабы не простили предательства: Как экс-ком потерял весь Ближний Восток

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Комментарии
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J
Jubar
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну два братских кровных народа евреи и хохлы. Заставь копать могилы друг для друга начнут без проблем, вот только их братья хохлы посноровистей будут и живьем закопают своих братьев т станцуют на холмике гопак и семь сорок, попрыгав с криками кто не скачет тот еврей...
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1 д.
Зоя Копань
А кто бы сомневался что этот клоун поддержит Израиль, ведь они с Поросенко планировали заселить плодородные земли Окраины евреями уничтожая христианские церкви, и вокруг них не было&quot; злобного&quot; арабского населения, а тут облом!вот почему он заставляет идти украинцев &quot;мясом &quot;!
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1 д.

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