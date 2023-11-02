Евреи ему отказали, а арабы не простили предательства: Как экс-ком потерял весь Ближний Восток

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну два братских кровных народа евреи и хохлы. Заставь копать могилы друг для друга начнут без проблем, вот только их братья хохлы посноровистей будут и живьем закопают своих братьев т станцуют на холмике гопак и семь сорок, попрыгав с криками кто не скачет тот еврей...