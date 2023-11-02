Вчера 34K прочитали Президент "У" своими выходками настроил против себя весь арабский мир.
Евреи ему отказали, а арабы не простили предательства: Как экс-ком потерял весь Ближний Восток
Комментарии
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J
Jubar
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну два братских кровных народа евреи и хохлы. Заставь копать могилы друг для друга начнут без проблем, вот только их братья хохлы посноровистей будут и живьем закопают своих братьев т станцуют на холмике гопак и семь сорок, попрыгав с криками кто не скачет тот еврей...
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1 д.
Зоя Копань
А кто бы сомневался что этот клоун поддержит Израиль, ведь они с Поросенко планировали заселить плодородные земли Окраины евреями уничтожая христианские церкви, и вокруг них не было" злобного" арабского населения, а тут облом!вот почему он заставляет идти украинцев "мясом "!
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1 д.
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